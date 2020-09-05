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Минниханов оценил реализацию программы «Наш двор» в Альметьевске

13:12, 05.09.2020
Минниханов оценил реализацию программы «Наш двор» в Альметьевске
Фото: tatarstan.ru

В Альметьевске президент Татарстана Рустам Минниханов посетил один из дворов, благоустроенных по программе «Наш двор».

Минниханов оценил благоустройство придомовой территории на улице Шевченко. Двор объединяет два дома, в них живут 440 человек. При разработке проекта учитывались пожелания жителей, поэтому там появятся не только новые скамейки и урны, но и стойки для чистки ковров и сушки белья.

Напомним, что в более 700 дворах Татарстана идут работы по президентской программе «Наш двор».

Общество Татарстан
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