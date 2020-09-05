Минниханов оценил реализацию программы «Наш двор» в Альметьевске

В Альметьевске президент Татарстана Рустам Минниханов посетил один из дворов, благоустроенных по программе «Наш двор».

Минниханов оценил благоустройство придомовой территории на улице Шевченко. Двор объединяет два дома, в них живут 440 человек. При разработке проекта учитывались пожелания жителей, поэтому там появятся не только новые скамейки и урны, но и стойки для чистки ковров и сушки белья.

Напомним, что в более 700 дворах Татарстана идут работы по президентской программе «Наш двор».

