Главное о коронавирусе на 5 сентября: татарстанцы рано расслабились, а немцы просят траур по жертвам COVID

Люди расслабились рано — Роспотребнадзор

За последние сутки в Татарстане подтвердились 26 новых случаев коронавируса, из них один — завозной, 25 — контактных. Четыре человека госпитализировано, 22 лечатся дома.



Всего 5 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 644 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 512 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умерли 62 человека.



Татарстан среди субъектов России занимает 82-е место по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.



С 14 октября из Казани откроются рейсы в Дубай. При въезде в ОАЭ потребуется страховка, покрывающая лечение коронавируса.

В Татарстане в августе увеличилось число завозных случаев коронавируса до 42. Это связано с массовыми отпусками.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что пока массовых мероприятий среди школьников не будет. Что касается школьных елок, то чиновница надеется, что ситуация с коронавирусом улучшится и «все будет хорошо».

Игры стран СНГ в Казани перенесли на 2021 год.

В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что люди «рано расслабились». «Тем, кто считает, что все прошло, — это не так. Настороженность должна быть, коронавирус пришел и никуда не денется», — предупредили в ведомстве.



В сезон гриппа и ОРВИ в республике будут вводить ограничительные мероприятия с учетом интенсивности заболеваемости.

Информации по новым штаммам ковида ждут от ВОЗ: «За позицией ВОЗ последует целая цепочка управленческих решений, которая поможет бороться с вирусом», — заявил замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков.

В Москве готовятся к обострению ситуации

За последние сутки в России выявлено 5 205 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 379 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 020 310 человек, а выздоровевших — до 838 126 человек.



Зафиксировано 110 смертельных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 17 759 человек.



Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в течение 9—12 месяцев планируют вакцинировать от коронавируса большую часть россиян.



Минобрнауки пока не решило, допускать ли иностранных студентов к учебе.

Министр здравоохранения Владимир Мурашко заявил, что число пациентов в больницах снизилось за три месяца в два раза.

В московском парке «Зарядье» открылась выставка, посвященная коронавирусу.

В Московской духовной академии коронавирус выявили у ректора. Введен карантин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что осенью в Москве может начаться рост заболеваемости коронавирусом. В случае «локальных вспышек» отдельные предприятия и школьные классы будут закрывать, заявил чиновник.

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В ВОЗ рассказали, как избежать самоизоляции

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 26 622 706 человек, 874 708 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 201 726). На второй строчке — Бразилия (4 091 80), на третьей — Индия (4 023 179). Россия на четвертом месте (4 023 17), на пятом — Перу (670 145).

В ВОЗ заявили, что нового режима самоизоляции из-за пандемии можно избежать, если государства будут предпринимать целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с инфекцией.



Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова уже в октябре.

Коронавирусом заболел 91-летний патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата раскольник Филарет (Денисенко).

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