Роспотребнадзор РТ: ни в одном из кинотеатров Татарстана не обнаружили нарушений

На этой неделе Роспотребнадзор по Татарстану начал следить за работой кинотеатров, которые возобновили работу в августе. В их адрес специалисты ведомства выдали 22 предписания, проверили 28 кинотеатров, в которых пока не обнаружили нарушений, рассказала главный санитарный врач по РТ Марина Патяшина на совещаний в доме правительства РТ.

Уже почти 5 месяцев в республике ежедневно контролируются предприятия на предмет соблюдения мер профилактики. Раньше нарушения выявлялись на каждом 10-ом объекте, теперь доля таких объектов снизилась и составляет 4%. За 2 недели Роспотребнадзор проверил 1 038 объектов, на 45 обнаружены несоблюдение требований.

Сотрудники ведомства обследовали 686 республиканских предприятий по производству пищевых продуктов, в том числе повторно — уже 94. Все они работают в усиленных режимах профилактики.

За последние 2 недели проверка была в 179 магазинах розничной продовольственной торговли, нарушения выявили в 14: пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение дезинфекционного режима.

В 195 проверенных кафе и ресторанах в 14 нарушают меры предосторожности. В двух из 12 банкетных залов в Казани не соблюдаются требования к количеству гостей за одним столом (не более 4 человек без учета детей), передает пресс-служба президента РТ.

Работу кинотеатров в Татарстане разрешили с 17 августа.