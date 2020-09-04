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ТНВ показало, как проходит день в казанской школе с соблюдением мер безопасности — видео

22:43, 04.09.2020
ТНВ показало, как проходит день в казанской школе с соблюдением мер безопасности — видео
Фото: скриншот

В казанском лицее №23 сделали два входа в учебное заведение для того, чтобы разделить потоки учеников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На входе всем ученикам измеряют температуру. Больного ребенка к урокам не допустят.

Младшие классы начинают учиться с 8:00, а старшие с 8:45.

Каждый класс спускается по своей лестнице, весь учебный день находится в одном кабинете. Для общей дезинфекции в некоторых кабинетах установили бактерицидные лампы.

На свежем воздухе проходят уроки не только физкультуры, но и технологии и ИЗО.

Вчера замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что за день в школах республики выявили 111 детей с симптомами ОРВИ.

ОбществоМедицинаОбразование Татарстан
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