В школы Татарстана не пустили 111 детей с симптомами ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что за вчерашний день в школах республики выявили 111 детей с симптомами ОРВИ.

«Обращаясь к родителям, хотелось бы напомнить, что своими действиями граждане не должны нести вред жизни и здоровью окружающих. Поэтому, отпуская в школу, в организованный коллектив больного ребенка, зная, что у него температура, симптомы ОРВИ, вы тем самым подвергаете угрозе жизнь и здоровье не только своего ребенка, но и остальных детей в классе и их родственников», — подчеркнула Авдонина.

Она предупредила, что если родители отпустят на уроки больного ребенка, а он заразит своих одноклассников, то к ним могут быть предъявлены юридические претензии.

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков назвал симптомы, при которых детям лучше оставаться дома. По его словам, главными признаками остаются температура, насморк, першение или боль в горле.

«Ребенок уже в раннем возрасте может дифференцировать свое состояние, если он не симулирует», — отметил чиновник.

Жаворонков добавил, что у взрослых вопрос с насморком будет чуть сложнее — единого подхода тут не существует. Если у взрослого нет других симптомов, то решение оставаться дома или нет необходимо принимать индивидуально.