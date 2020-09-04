В Татарстане экологи выявили загрязнение почвы отходами нефтяного битума
В Татарстане инспекторы Министерства экологии выявили загрязнение земли отходами нефтяного битума.
Как рассказали в ведомстве, отходы нефтешлама сливались в бетонный котлован. Из-за переполненности произошел разлив на почву. Загрязнено 5 кв. метров.
Сейчас специалисты отобрали на месте пробы грунта для определения нефтепродуктов и класса опасности. В отношении виновного лица возбуждено административное расследование. Материалы переданы в полицию.
Ранее в Башкирии спасли тонувших в луже нефтеотходов зайчат.
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