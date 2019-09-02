В Башкирии спасли тонувших в луже нефтеотходов зайчат

В окрестностях промышленной зоны города Салавата Республики Башкортостан случайный прохожий обнаружил троих зайчат, попавших в нефтешламовый накопитель. Неравнодушный гражданин позвонил на местный завод и попросил о помощи. Он доставил зайчат на предприятие, полностью покрытых нефтяной пленкой. С помощью специалистов завода через два часа их удалось отмыть, после чего довольных зверят вернули на место. Детенышей встретила зайчиха-мать.

Видео с покрытым нефтью зайчиком разместил в своем инстаграм-блоге Салаватский битумный завод.

«Смотреть на зверят без содрогания было невозможно. Два часа мы их чистили и мыли, пока они вновь не стали серыми, а не черными. А потом отвезли туда, где их нашли», — рассказали сотрудники завода.

Напомним, этим летом в Татарстане из лужи битума вытащили теленка. Животное спасли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда Набережных Челнов .