Виталий Мутко мечтал пригласить в сборную России Жозе Моуринью

Экс-президент Российского футбольного союза и бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко сообщил, что мечтал пригласить португальского тренера Жозе Моуринью на пост рулевого сборной России.

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Просто обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него», — сказал Мутко.

Моуринью — победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка УЕФА и нескольких европейских чемпионатов. На данный момент он возглавляет английский «Тоттенхэм».

Напомним, накануне сборная России по футболу обыграла в Москве команду Сербии (3:1), дублем в составе победителей отметился Артем Дзюба.