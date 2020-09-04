Ак Барс Банк и фонд «Ак Барс Созидание» помогли детям собраться в школу

Двенадцатый год под патронажем фонда «Ак Барс Созидание» — дочерней организации Ак Барс Банка — находятся дети-сироты, воспитываемые пожилыми опекунами, и дети из малообеспеченных семей. Ребятам помогают собраться в школу. Вот и в этом году первоклассники по всей республике адресно получили укомплектованные портфели со всеми необходимыми принадлежностями.

В центре внимания — малообеспеченные семьи, живущие в сельской местности. К примеру, в этом году в Апастовском и Муслюмовском районах РТ представители фонда совместно с депутатами различных уровней передали детям 23 компьютера и 108 планшетов.



В период пандемии дети, которые воспитываются в детских домах, почти не выходили на улицу. Сотрудники работали посменно, неделя через неделю. В этих условиях с марта по август 2020 года фонд при поддержке банка организовал более 50 вебинаров и онлайн-встреч, консультаций со специалистами, чтобы познакомить детей с теми или иными профессиями.



В августе, благодаря дистанционной профессиональной подготовке, удалось заинтересовать и трудоустроить на предприятия республики для прохождения трудовой практики 15 подростков. Уже после отмены ограничений ребята посетили производственные предприятия в Лаишевском районе РТ. Во время экскурсий дети получили в подарок наборы со школьными принадлежностями.

2020 год оказался для всех непростым. В самый разгар пандемии благотворители пришли на помощь медицинским службам. Ак Барс Банк при содействии фонда «Ак Барс Созидание» помог в обеспечении медицинских учреждений дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием и психологической поддержкой персонала по работе с коронавирусными больными. Фонд передал ДРКБ сертификат на покупку оборудования для терапии дыхательной недостаточности и организовал тренинги «Эмоциональная свобода» по развитию эмоционального интеллекта. Психологические тренинги помогли медработниками справиться с эмоциональным выгоранием и истощением.

Благотворительная помощь востребована всегда. Те, кому нужна материальная поддержка, ежегодно обращаются на прямую линию с президентом страны. В Татарстане фонд «Ак Барс Созидание» в партнерстве с Ак Барс Банком обеспечивают нуждающихся, которые обратились к главе государства, продуктовыми наборами. С апреля по август 2020 года фонд помог 63 830 семьям с детьми, одиноким пожилым гражданам, иностранным студентам, выдав 217 252 продуктовых набора.



Многолетняя и непрерывная благотворительная деятельность, направленная на улучшение жизни людей и решение социальных проблем общества, стала неотъемлемой частью деятельности Ак Барс Банка и отражает общую стратегию устойчивого развития банка.

ПАО «Ак Барс Банк»

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