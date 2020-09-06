Дольше всех и короче всех: рекордные по времени авиарейсы

Фото: Реальное время

Развитие авиаиндустрии привело к тому, что авиасообщение сейчас есть даже между очень экзотическими и неожиданными точками. В первую очередь, речь, конечно, об очень далеких городах — еще полвека назад самолеты были неспособны летать, например, из Австралии в Европу — а сейчас такие рейсы появляются. Еще интереснее выглядят короткие авиаперелеты — например, между городами, поездка до которых, казалось бы, логичнее на машине.

Лондон — Сидней

Самым протяженным и длительным в мире беспосадочным регулярным авиарейсом считается рейс австралийской авиакомпании Qantas из Лондона в Сидней. Протяженность его составляет около 17 тысяч километров, время в пути по расписанию — около 19 часов 20 минут. Рейсы выполняются на самолете Boeing 787-9 Dreamliner. Первый полет состоялся в ноябре 2019 года, он был тестовым. Как отмечали тогда СМИ, пассажиры (всего на борту было лишь 50 человек) смогли дважды встретить рассвет.

Нью-Йорк — Сидней

Предыдущий рекорд принадлежал той же авиакомпании, и установлен он был буквально за месяц до нынешнего рекордного рейса. Такая частота рекордов связана с планами авиакомпании по установлению регулярного авиасообщения по этим направлениям. Самолет (тот же Boeing Dreamliner) вылетел из Нью-Йорка, провел в воздухе 19 часов и 16 минут (всего на три-четыре меньше, чем при перелете из Лондона в Сидней) и пролетел за это время 16,2 тысячи километров (на 800 километров меньше, чем при рекордном рейсе). Этот полет также был тестовым — на борту было 49 человек.

Тель-Авив — Нью-Йорк

Подобных рейсов сейчас осуществляется или планируется к осуществлению довольно много. Если же вспоминать исторические события — то считается, что первым «долгим» перелетом стал рейс израильской авиакомпании El Al из Тель-Авива в Нью-Йорк, выполнявшийся с июня 1961 года. Время в пути составляло 9 часов 33 минуты, а расстояние между аэропортами — 9137 километров. Любопытно, что рейсы выполнялись на самолете Boeing 707 — впоследствии на рынке его вытеснил более экономичный и вместительный, огромный Boeing 747. А вот перелет из Тель-Авива в Нью-Йорк для Boeing 707 был, можно сказать, «на грани возможностей». Заявленная для него максимальная дальность полета составляет 9200 километров, а расстояние между двумя точками маршрута, напомним, 9137 километров.

Уэстрей — Папа-Уэстрей

Интересно, впрочем, посмотреть не только на самые дальние, но и на самые короткие рейсы. Считается, что самый короткий авиарейс в мире соединяет два аэропорта на двух небольших островах в архипелаге Оркнейских островов на севере Шотландии. Эти острова (и одноименные аэропорты) — Уэстрей и Папа-Уэстрей. Расстояние между ними — всего 1,7 миль, самолет пролетает его за две минуты. Обслуживает его авиакомпания Loganair на самолетах Britten-Norman BN-2 Islander. Пассажировместимость составляет всего 9 человек, дальность полета — 1400 километров, крейсерская скорость — около 260 км/ч.

Самые короткие рейсы на «больших» самолетах

Самый короткий из рейсов, совершаемых на «больших» самолетах — из столицы Республики Конго — Браззавиля — в столицу Демократической Республики Конго — Киншасу. Столицы двух государств разделены рекой Конго, расстояние между аэропортами составляет около 5 миль. Самолет Boeing 727 (выпускались с 1962 по 1984 годы) авиакомпании Hewa Bora Airways преодолевает это расстояние за 20 минут.

За то же время можно пролететь 32,4 мили на более современном Boeing 737 — из Врангеля в Питерсберг. Аэропорты находятся на отдаленных островах на Аляске, к югу от основной части этого американского штата. Отметим, кроме того, один из самых коротких рейсов на не экзотическом направлении — из финской столицы Хельсинки в столицу Эстонии — Таллинн. Города расположены на двух берегах Финского залива, расстояние по земле между ними — около 750 километров (и 9 часов езды, при этом нужно заехать на территорию России, что означает сразу два пограничных перехода). С помощью паромной переправы добраться можно за 3 часа, преодолев около 90 километров. А самолет летит из одного города в другой всего 35 минут, обычно используется турбовинтовой ATR 72 с крейсерской скоростью примерно в 500 километров в час.

Максим Матвеев