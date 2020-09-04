Леонов: «В Татарстане более 50% людей регулярно занимаются физкультурой и спортом»

Более 50% татарстанцев регулярно занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов на пресс-конференции об итогах работы министерства за I полугодие 2020 года.

«Один из ключевых факторов, который перед нами ставит правительство и президент страны, это достичь по стране показателей в 55% россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Для себя мы всегда ставим планку выше и намерены показать 57%. Это порядка 2 миллионов татарстанцев.

Мы не сомневаемся, что данный показатель будет достигнут. Сейчас по Татарстану по итогам полугодия около 50,1% человек регулярно занимались физкультурой и спортом. Поэтому у нас есть понимание и положительная динамика того, как мы придем к таким показателям до 2024 года», — заявил Леонов.

Напомним, ранее министр спорта РТ сообщил об увеличении количества болельщиков на стадионах во время спортивных соревнований на территории Татарстана.