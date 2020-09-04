Новости общества

13:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лейла Фазлеева: «В Татарстане нет задачи спрятать или завуалировать коронавирус»

12:38, 04.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Лейла Фазлеева: «В Татарстане нет задачи спрятать или завуалировать коронавирус»
Фото: tatarstan.ru

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что в республике никогда не было задачи спрятать или завуалировать показатели смертности от коронавируса.

«Нет никакой задачи спрятать или завуалировать другими заболеваниями коронавирусную инфекцию, потому что система постановки диагноза в случае Татарстана всегда предполагала патолого-анатомическую экспертизу. Она, как никакая другая, является официальной, данные о ней предоставляются», — цитирует «Татар-информ» слова Фазлеевой в интервью Андрею Кузьмину.

Она также добавила, что вовремя введенные ограничительные меры помогли не допустить в Татарстане резкого скачка смертности от COVID-19. Благодаря им у властей и врачей появилось время изучить новую инфекцию и понять, как противостоять ей.

Ранее Фазлеева сообщила, что власти республики готовятся к развитию разных вариантов эпидемиологической ситуации, и добавила, что Татарстан, как и вся Россия, готовится к вакцинации от коронавируса.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем