Лейла Фазлеева: «В Татарстане нет задачи спрятать или завуалировать коронавирус»

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что в республике никогда не было задачи спрятать или завуалировать показатели смертности от коронавируса.

«Нет никакой задачи спрятать или завуалировать другими заболеваниями коронавирусную инфекцию, потому что система постановки диагноза в случае Татарстана всегда предполагала патолого-анатомическую экспертизу. Она, как никакая другая, является официальной, данные о ней предоставляются», — цитирует «Татар-информ» слова Фазлеевой в интервью Андрею Кузьмину.

Она также добавила, что вовремя введенные ограничительные меры помогли не допустить в Татарстане резкого скачка смертности от COVID-19. Благодаря им у властей и врачей появилось время изучить новую инфекцию и понять, как противостоять ей.

Ранее Фазлеева сообщила, что власти республики готовятся к развитию разных вариантов эпидемиологической ситуации, и добавила, что Татарстан, как и вся Россия, готовится к вакцинации от коронавируса.

