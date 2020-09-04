Прокуратура Татарстана: запись с подростками на крыше в Альметьевске сделана три года назад

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Альметьевская городская прокуратура в ходе проверки видео с подростками на крыше выяснила, что оно было сделано три года назад. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На кадрах ролика видно, как на крыше высотки находятся четыре человека. Один из них, уцепившись руками за край, свисает с крыши, а другие снимают видео. Как было установлено, видео снято на крыше дома 143 на улице Ленина в Альметьевске. Сейчас все выходы на крышу заперты.

Жильцы рассказали, что видеозапись была сделана более трех лет назад — на кадрах видны металлические конструкции, которые использовались во время проводившихся тогда ремонтных работ на крыше.

Сейчас силовики устанавливают личности подростков с видео. Для пресечения подобных инцидентов в адрес руководителя управляющей организации внесут представление.