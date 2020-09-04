В добывающей отрасли Татарстана на одну вакансию приходится более 18 резюме

В июле в добывающей отрасли Татарстана на одну вакансию приходилось 21,8 резюме, в августе — 18,2 резюме. При этом умеренным считается показатель 5—6 резюме на одну вакансию, сообщили аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.



С начала лета в отрасли «Добыча сырья» работодатели Татарстана в основном (45%) размещали вакансии для специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет. 38% предложений предназначались для кандидатов с опытом более 3 лет, 17% — для начинающих. Средняя зарплата в отрасли составляет 53 750 рублей

Активность соискателей в добывающей сфере в апреле снизилась на 7% по сравнению с мартом, в мае — на 19% по сравнению с апрелем. С июня число вакансий начало расти — на 5%, если сравнивать с маем, в июле — на 20%, если сравнивать с июнем. Активность работодателей восстанавливается чуть медленнее, весной наблюдалось сокращение рынка вакансий относительно начала года. В июне количество предложений выросло на 5% относительно мая, в июле — на 2% относительно июня.

Ранее сообщалось, что 24% татарстанцев опасаются нарваться на мошенников при устройстве на работу.