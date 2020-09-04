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В парке в Дербышках высадят 100 деревьев в честь 100-летия ТАССР

03:31, 04.09.2020
В парке в Дербышках высадят 100 деревьев в честь 100-летия ТАССР
Фото: instagram.com/park.kzn

В субботу, 5 сентября, в парке на улице Мира в Дербышках высадят 100 деревьев в честь 100-летия ТАССР.

Начало в 14:00. К сотрудникам дирекции парков и Министерства лесного хозяйства РТ могут присоединиться местные жители. Все необходимые инструменты будут выдаваться на месте.

В честь 100-летия образования ТАССР здесь посадят 59 елей и 41 липу, сообщает дирекция парков и скверов в своем Instagram.

В марте в центре Казани высадили крупномерные липы взамен аварийных деревьев.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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