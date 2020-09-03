Татарстанских родителей предупредили о том, что собирать деньги в детсадах и школах на дезсредства нельзя

В Минобрнауки Татарстана предупредили родителей школьников и детсадовцев о том, что сбор денег на дезинфицирующие средства в детские образовательные учреждения недопустим. Такое заявление ведомство сделало после участившихся обращений о подобных случаях.

Если родители сталкиваются с подобными требованиями со стороны администраций образовательных учреждений, то им следует обратиться в муниципальный орган управления образования или Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ. По каждому такому обращению ведомство будет проводить проверки и в случае подтверждения, пресекать такую деятельность, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

