В 2020 году статус самозанятых в Татарстане получили еще около 18 тысяч человек

В 2020 году статус самозанятых в Татарстане получили еще около 18 тысяч человек. Такие цифры озвучил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов во время прямого эфира #ТатарстанОнлайн.

Итого в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировано 78 тысяч человек. Значительную часть из них составляют таксисты, перевозчики и пекари.

«Надо сказать, что плюсом идут 8 тысяч самозанятых, которые зарегистрированы в других субъектах, но изъявили желание работать на территории Татарстана», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в России самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени.

