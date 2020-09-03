Экспедиция фонда «Без рек как без рук» взяла пробы воды из Казанки и Волги

Экспедиция фонда «Без рек как без рук» из Москвы провела исследования речной воды в Казани. Были взяты пробы воды на нескольких точках на Волге, а также в устье Казанки.

Как рассказали в Минэкологии Татарстана, пробы проверили в онлайн-режиме. Такие показатели как pH, минерализация, мутность, содержание кислорода, хлорофилла, сине-зеленых водорослей соответствуют нормативам. Пробы на биогенные элементы, тяжелые металлы проанализируют в лаборатории.

Проект «Чистая Волга» реализуется в Казани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Самаре, Волгограде и Астрахани. Первый этап проекта направлен на выявление уровня загрязнения реки и содержания микропластика. Второй этап пройдет весной 2021 года и будет включать в себя волонтерские акции по очистке берегов и прибрежных зон.

Ранее нижнекамцы попросили экологов проверить воды Камы: она стала сине-зеленая.

