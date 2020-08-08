Нижнекамцы просят экологов проверить воды Камы: она стала сине-зеленая

Фото: НТР 24

Жители Нижнекамска обсуждают в соцсетях фотографии реки Камы, воды которой окрасились в сине-зеленый цвет.

На телеканале НТР 24 экологи объяснили, что цвет воды изменился из-за цветения водорослей: из-за недостатка кислорода в воде микроводоросли начинают цвести. Однако местные жители не поверили в такое объяснение, так как жара уже спала, а яркая, как никогда.

Жители просят минэкологии взять пробы воды, чтобы быть уверенными в безопасности.



Ранее в Минэкологии обсудили вопросы 2-го этапа экореабилитации каскада озер Лебяжье.

