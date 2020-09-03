В Челнах ребенок укололся найденным шприцем на территории детсада

В Татарстане двое детей укололись шприцем, найденном во время прогулки в детском саду. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство установило, что один из воспитанников детского сада «Ладушки» в Набережных Челнах нашел во время прогулки шприц с иглой. Дети поиграли в доктора и пациента. Во время игры мальчик укололся и ранил запястье правой руки. Воспитательница уверяет, что дети не рассказали ей о найденном шприце, а уколовшийся ребенок сообщил, что всего лишь поцарапался. Поэтому рану обработали, а родителей ставить в известность не стали.

Позже мама ребенка заметила повреждения дома. Ребенок рассказал ей, что играл в доктора с найденным шприцем. Мама узнала от сына подробности игры, и что работники детсада сразу после случившегося выкинули находку за забор детсада. На следующий день родители обнаружили шприц с иглой там, куда указали дети.

Прокуратура считает, что в действиях сотрудников детсада усматриваются нарушения по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Материалы проверки направлены в следственные органы, а в адрес детского сада внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В соцсетях также пишут, что сейчас мальчик принимает антиретровирусную терапию (препараты, которые подавляют активность ВИЧ).



Ранее прокуратура потребовала установить дорожные знаки около детсада в «Салават купере».

