Под Казанью рабочие птицефабрики пытались украсть 1,5 тысячи яиц

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Верховный суд Татарстана утвердил приговор по делу о неудавшейся краже 1 560 яиц с птицефабрики «Державинская» в Лаишевском районе Татарстана. Ранее вину в этом преступлении полностью признали бывшие работники потерпевшего предприятия Александр Костин и Вадим Полушкин.



Согласно приговору, 5 декабря 2019 года они тайком проникли в хранилище и с помощью ведра начали переноску яиц к машине, намереваясь вывезти товар и реализовать. Однако несунов заметил охранник птицефабрики. И тем пришлось вернуть все похищенное.

В Лаишевском райсуде оба признали вину, покаялись и получили в качестве наказания за покушение на кражу по 400 часов обязательных работ. В апелляции адвокаты обоих осужденных попытались добиться смягчения приговора, но он был признан законным и обоснованным, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ.

ООО «Птицефабрика «Державинская» входит в состав «КОМОС Групп». Согласно данным «Спарк-Интерфас», за 2019-й фабрика задекларировала выручку в 435 млн рублей и убыток в 10,7 млн рублей.