195 школьных команд вышли в полуфиналы «Большой перемены» по результатам решения кейсов от «Ростелекома»
Завершился дистанционный этап Всероссийского конкурса для школьников 8—10-х классов «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Специалисты «Ростелекома» разработали для участников соревнований кейсы по направлению «Меняй мир вокруг!»: «Цифровые сервисы для «умного» города» и «Кибербезопасность».
В полуфиналы «Большой перемены» вышли 6 000 школьников. Среди них — 158 команд, которые представили предложения по развитию «умных» городов и цифровых регионов, и 37 команд, предложивших решения по кибербезопасности.
Полуфиналы пройдут с 9 сентября по 25 октября 2020 года в девяти регионах РФ. На этом этапе участники получат новые задания по девяти тематическим направлениям, в том числе кейс от «Ростелекома». Естественно, задачи станут сложнее, а требования к качеству решений еще выше.
Справка
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
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