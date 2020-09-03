В Татарстане дорожный рабочий погиб при столкновении двух КАМАЗов

В Татарстане рабочий погиб в ДТП при проведении дорожного ремонта. На него наехал грузовик КАМАЗ.

Авария произошла на 18-м км автодороги Русский Акташ — Азнакаево. 33-летний житель Сармановского района за рулем КАМАЗа врезался в еще один КАМАЗ, стоящий для проведения дорожных работ. В результате второй грузовик наехал на 35-летнего дорожного рабочего, жителя Альметьевского района.

Мужчина скончался от полученных травм через несколько часов. Также травмы получил и водитель первого грузовика, он находится в больнице, рассказали в пресс-службе МВД.



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