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В Татарстане дорожный рабочий погиб при столкновении двух КАМАЗов

13:54, 03.09.2020
В Татарстане дорожный рабочий погиб при столкновении двух КАМАЗов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане рабочий погиб в ДТП при проведении дорожного ремонта. На него наехал грузовик КАМАЗ.

Авария произошла на 18-м км автодороги Русский Акташ — Азнакаево. 33-летний житель Сармановского района за рулем КАМАЗа врезался в еще один КАМАЗ, стоящий для проведения дорожных работ. В результате второй грузовик наехал на 35-летнего дорожного рабочего, жителя Альметьевского района.

Мужчина скончался от полученных травм через несколько часов. Также травмы получил и водитель первого грузовика, он находится в больнице, рассказали в пресс-службе МВД.

Ранее в Татарстане рабочий погиб под тоннами ржи.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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