Башкирскую общественницу арестовали на 10 суток за видео, где она спрашивала национальность у прохожих
Кировский районный суд Уфы назначил башкирской общественнице Рамиле Саитовой административный арест сроком на 10 суток. Причиной стало июльское видеообращение 52-летней жительницы города, содержащее негативные высказывания касательно национальной принадлежности. В нем она спрашивала у проходящих мимо нее девушек, из какой страны они приехали.
«В видеозаписи выявили «отдельные признаки возбуждения вражды, ненависти (розни), унижения достоинства человека по национальному признаку», — сообщили в прокуратуре Башкирии.
Напомним, в соцсетях в июле среди жителей Уфы из-за видео Рамили Саитовой разгорелся скандал.ОбществоТехнологииМедиа БашкортостанТатарстан
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