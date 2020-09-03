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Башкирскую общественницу арестовали на 10 суток за видео, где она спрашивала национальность у прохожих

13:10, 03.09.2020
Башкирскую общественницу арестовали на 10 суток за видео, где она спрашивала национальность у прохожих
Фото: vk.com/rami99

Кировский районный суд Уфы назначил башкирской общественнице Рамиле Саитовой административный арест сроком на 10 суток. Причиной стало июльское видеообращение 52-летней жительницы города, содержащее негативные высказывания касательно национальной принадлежности. В нем она спрашивала у проходящих мимо нее девушек, из какой страны они приехали.

«В видеозаписи выявили «отдельные признаки возбуждения вражды, ненависти (розни), унижения достоинства человека по национальному признаку», — сообщили в прокуратуре Башкирии.

Напомним, в соцсетях в июле среди жителей Уфы из-за видео Рамили Саитовой разгорелся скандал.

ОбществоТехнологииМедиа БашкортостанТатарстан
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