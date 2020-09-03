Минниханов пожелал удачи и успехов татарстанским финалистам конкурса управленцев «Лидеры России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил напутственные телеграммы с пожеланиями удачи участникам-татарстанцам в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Впереди — битва за победу, и я желаю вам уверенно и ярко проявить свои знания, управленческий опыт, лидерский дух и целеустремленность, подтвердив свои компетенции и достойно представив Республику Татарстан. Успеха и удачи вам!» — обратился к финалистам Минниханов.

Напомним, что в суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли семь татарстанцев. Все они являются представителями различных сфер деятельности. По специализации «Здравоохранение» в финал вышли заместитель главврача клиники КГМУ Руслан Мустафаев и гендиректор АНО «Национальный научный центр фармаконадзора» Анатолий Крашенинников.



Всего в суперфинале примут участие около 300 конкурсантов со всей страны.

Как и предыдущие два года, президент Татарстана выступает одним из наставников конкурса.