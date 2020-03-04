В финал конкурса «Лидеры России» по направлению «Здравоохранение» вышли два татарстанца
Организаторы конкурса «Лидеры России 2020» объявили финалистов по специализации «Здравоохранение». В сотню лучших управленцев вошли два представителя Татарстана.
Речь идет о заместителе главврача клиники казанского медуниверситета Руслане Мустафаеве и гендиректоре АНО «Национальный научный центр фармаконадзора» Анатолии Крашенинникове.
Всего среди 100 финалистов 13 представителей ПФО, рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
На сайте ГАУЗ «Клиника медицинского университета» сообщается, что Руслан Мустафаев закончил стоматологический факультет КГМУ и занимает должность заместителя главного врача клиники по организационно-методической работе.
Крашенинников же руководит центром фармаконадзора, зарегистрированным в Сколково. Основным видом деятельности указана «Деятельность в области медицины прочая».ОбществоМедицина Татарстан
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