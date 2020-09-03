В Татарстане привили от гриппа уже почти 60 тысяч человек

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что на 3 сентября в РТ привились от гриппа 57 136 человек, это почти 21,5% от поставленных доз вакцины. Пока пришло 265 420 доз вакцины.

Развоз вакцины проводится активно, включились в кампанию 26 территорий, остальные на подходе.

«Ожидаем основной акцент на преподавателях, школьниках и студентах. Ближе к выборам будет вакцинация на избирательных участках, если позволит погода — пункты будут организованы и у станций метро», — сказала Авдонина.

Напомним, что вакцинацию от гриппа в Татарстане проведут до конца октября.