Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане привили от гриппа уже почти 60 тысяч человек

11:20, 03.09.2020
В Татарстане привили от гриппа уже почти 60 тысяч человек
Фото: pxhere.com

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что на 3 сентября в РТ привились от гриппа 57 136 человек, это почти 21,5% от поставленных доз вакцины. Пока пришло 265 420 доз вакцины.

Развоз вакцины проводится активно, включились в кампанию 26 территорий, остальные на подходе.

«Ожидаем основной акцент на преподавателях, школьниках и студентах. Ближе к выборам будет вакцинация на избирательных участках, если позволит погода — пункты будут организованы и у станций метро», — сказала Авдонина.

Напомним, что вакцинацию от гриппа в Татарстане проведут до конца октября.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем