На выставке «Матисс. Пикассо. Шагал…» в Казани обновят более 120 произведении

В Казани 2 и 3 сентября обновят выставку «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910-1940-х годов в собрании Эрмитажа» в центре «Эрмитаж-Казань».

Произведения искусства, которые представлены на выставке, нуждаются в особых условиях хранения, поэтому в экспозиции заменят более 120 произведений графики, среди которых работы Анри Матисса, Марка Шагала, Пабло Пикассо, Поля Синьяка, Жоржа Руо, Эмиля Нольде, Георга Кольбе, Александра Архипенко, Рауля Дюфи.

Также на выставке посетители смогут увидеть 4 графических листа Марка Шагала к книге «Мертвые души» Николая Гоголя, которые ранее не были представлены в Казани.

Обновленная выставка начнет свою работу с 4 сентября и продлится до 18 октября,передает мэрия Казани.