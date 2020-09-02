«Нижнекамскнефтехим» удостоен диплома Гран-при за энергоэффективность

Фото: Ринат Назметдинов

ПАО «Нижнекамскнефтехим» стал обладателем диплома Гран-при в номинации «Новая продукция». Награду в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума компания получила по итогам конкурса по энергоэффективному оборудованию и технологиям. Диплом вручен за продукцию с новыми или улучшенными характеристиками в части минимизации удельных расходов топливно-энергетических ресурсов и материалов при их производстве. «Нижнекамскнефтехим» награжден за производство функционализированного каучука ДССК пятого поколения мощностью 60 тысяч тонн в год.

Награду генеральному директору компании Айрату Сафину вручил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Нижнекамскнефтехим» — постоянный и активный участник форума. Ежегодно компания представляет на нем свои производственные достижения. В этом году в рамках 27-й Международной специализированной выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия» НКНХ помимо основной линейки продукции — каучуков и пластиков — презентовал свои масштабные проекты, которые копания планирует реализовать до 2025 года. Это строительство нового олефинового комплекса ЭП-600, энергостанции ПГУ-ТЭС и производство ДССК. В настоящее время на объектах идет активная фаза строительства. Поставка и монтаж оборудования идут строго по графику.

Также на стенде ПАО «Нижнекамскнефтехим» почетным гостям форума во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым генеральный директор НКНХ Айрат Сафин рассказал о реализации масштабного экологического проекта — реконструкции второго этапа биологических очистных сооружений, где внедрены самые современные технологии очистки стоков и новейшее оборудование. Они обеспечивают надежную защиту окружающей среды и здоровья жителей Нижнекамска и Нижнекамского района.

Всего в форуме, который в этом году приурочен к 100-летию образования ТАССР, принимают участие боле 100 ведущих компаний нефтехимической, химической и нефтегазовой отрасли. В рамках мероприятия проходят бизнес-встречи, конференции, круглые столы, а также три крупнейшие отраслевые выставки.

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