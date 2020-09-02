Хабиров пожелал «Салавату Юлаеву» удачи в новом сезоне

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провел встречу с игроками, тренерами и руководством «Салавата Юлаева» в преддверии старта Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он отметил, что правительство региона продолжит поддерживать хоккейный клуб и все финансовые сложности будут вскоре окончательно решены.

— Как говорят, «не читайте до обеда советских газет». «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны правительства не будет. Все вопросы мы решим. Идут определенные переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания. Задача у вас одна — биться до последнего. Надо ставить себе высокие цели и идти к ним. Мы очень надеемся, что ваш новый тренер Томи Ламса вдохновит вас на победы, — сказал Хабиров.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил о некоторых финансовых проблемах клуба. При этом руководитель уфимцев заявил, что это не помешает команде принять участие в розыгрыше КХЛ в сезоне-2020/21.

Перед «Салаватом Юлаевым» поставили задачу выиграть предстоящий Кубок Гагарина.