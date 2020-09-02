Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +22 градусов

В среду, 2 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков.



Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, местами порывами до 15-18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Днем температура воздуха составит от +17 до +22, на юго-востоке до +24. В Казани прогнозируется от +18 до +21 градусов тепла. В Набережных Челнах днем метеорологи предсказывают от +19 до +22°С.

