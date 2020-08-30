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Происшествия

В Германии получили запрос от России по делу Навального

18:31, 30.08.2020
В Германии получили запрос от России по делу Навального
Фото: realnoevremya.ru

Министерство юстиции Германии подтвердило получение от России запроса о правовой помощи в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

«Ранее российская Генпрокуратура заявила о соответствующем обращении. Согласно этому заявлению, речь идет о передаче анализов и текущей диагностики [Навального]. Если запрос будет удовлетворен, ответственной за процедуру стала бы Генпрокуратура Берлина», — сообщается в газете.

Ранее Генпрокуратура России объявила, что проверка не подтвердила версию об умышленном отравлении Навального.

Происшествия
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