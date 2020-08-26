Путин: вузы должны получить компенсацию потерь от сохранения стоимости обучения

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил проработать возможность компенсаций для вузов потерь от сохранения ими стоимости обучения.



Путин предложил хотя бы частично компенсировать ту сумму, которую вузы хотели бы получить, поднимая стоимость обучения.



«Я исхожу из того, что в вузах тоже непростая финансовая ситуация, деньги-то небольшие», — сказал президент России.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что стоимость обучения в новом учебном году зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года.

