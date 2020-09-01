Число случаев коронавируса в России превысило миллион

За сутки в России зафиксировали 4 729 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число случаев коронавируса в России превысило миллион — 1 000 048.



За прошедшие сутки в России выписали 6 318 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Всего излечились 815 705 человек.

Число умерших за сутки увеличилось на 123, до 17 299.