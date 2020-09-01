В Екатеринбурге умер писатель Владислав Крапивин

Во вторник пришла новость, что известный детский писатель Владислав Крапивин умер в возрасте 81 года. Он скончался в Свердловской ОКБ, куда повторно попал после лечения пневмонии.

Госпитализация Крапивина продолжалась с 10 августа. 12 августа писателю провели операцию, передает ТАСС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес соболезнования родным писателя.

Крапивин написал такие произведения, как «Мальчик со шпагой», «Тень каравеллы», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад» и другие.