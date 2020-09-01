Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний. В честь 1 сентября он пожелал первоклассникам встретить мудрых педагогов и преданных товарищей.

Учителям и вузовским преподавателям глава республики пожелал радости творческих побед.

«Прошедший учебный год стал для системы образования, как и для всех нас, своего рода испытанием на прочность. В условиях распространения опасной эпидемии учителя, вузовские преподаватели, воспитатели, организаторы образования проявили высокий профессионализм, ответственность и выдержку, перестроив свою работу без ущерба для качества образования и подтвердив высокое звание педагога», — цитирует поздравление пресс-служба президента РТ.

Минниханов упомянул о реализации в республике национального проекта «Образование», создании полилингвальных комплексов и воспитании патриотов.

Также президент Татарстана выложил в Instagram креативный ролик о 1 сентября, показывающий начало первого дня учебного года через родительский чат.

Напомним, что на сегодня в Казани как раз запланировано открытие полилингвального комплекса.