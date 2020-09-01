ВОЗ предупредила о катастрофе в случае бесконтрольной отмены мер, веденных из-за COVID-19

Бесконтрольное снятие странами ограничений, которые ввели ранее в связи с пандемией COVID-19, ведет к катастрофе, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.



В ВОЗ понимают, что люди устали и ходят жить дальше, а страны хотят восстановить экономику, но если они планируют открыться, то тогда следует серьезно отнестись к подавлению передачи вируса и спасению жизней.

«Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы»,— говорится в заявлении гендиректора ВОЗ.



Для безопасного открытия стран нужно ограничить массовые мероприятия и соблюдать санитарные нормы и социальное дистанцирование. ВОЗ поддерживает усилия по активизации экономики и жизни общества, но считает, что возврат к обычной жизни должен быть безопасным.



Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова оценила возможность появления второй волны COVID-19 в России.

