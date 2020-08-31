В июле аэропорты Татарстана удвоили пассажиропоток

Международные аэропорты «Казань» и «Бегишево» в июле увеличили пассажиропоток вдвое по сравнению с июнем.

По данным Росавиации, аэропорт «Казань» в июле обслужил 197,558 тыс. пассажиров, а в июне — 85,302 тыс. человек. Аэропорт «Бегишево» — 46,995 тыс. пассажиров, тогда как в июне — 24,725 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Со 2 сентября из Казани в Стамбул возобновляются регулярные авиарейсы, их будет выполнять компания Turkish Airlines.

