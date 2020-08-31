Алина Загитова поздравила Татарстан с Днем республики

Фото: стоп-кадр видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила жителей Татарстана с Днем республики.

Фигуристка сообщила, что после каждого своего выступления получала поздравления от президента РТ Рустама Минниханова. Также она уточнила свое спортивное происхождение, связав себя с Татарстаном.

«Дорогие жители республики, поздравляю вас с Днем Республики Татарстан. Всегда приятно принимать поздравления от президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова — после каждого выступления.

Я вижу, что моим победам радуется весь мир — это дорогого стоит. Горжусь, что свои первые шаги на пути в большой спорт я сделала именно в Татарстане. Большое спасибо за поддержку. Приезжая сюда, всегда приятно видеть, что в Татарстане развивается спортивная инфраструктура, уделяется большое внимание каждому виду спорта, и фигурное катание — не исключение.

Верю, что в скором времени появятся новые звездочки фигурного катания. Еще раз с праздником! Новых побед, спортивный Татарстан!» — пожелала Загитова.

Напомним, Загитова — действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка и победительница чемпионата Европы. В декабре прошлого года она официально заявила о приостановке профессиональной карьеры. Несмотря на это, россиянка остается одной из самых популярных фигуристок во всем мире.

Недавно Загитова закончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».