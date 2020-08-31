Член совета директоров КАМАЗа и экс-глава Минобороны Сердюков хочет уйти на пенсию через пять лет

Глава авиакластера «Ростеха», член совета директоров КАМАЗа, экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков объявил о желании выхода на пенсию через пять лет. Так он ответил на вопрос о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту гендиректора «Ростеха»: «Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию».



«Дай бог, чтобы Сергей Викторович поработал еще долго-долго», — приводит слова Сердюкова РБК.

Напомним, в мае прошлого года экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). С 2017 года он вошел в состав совета директоров КАМАЗа.

