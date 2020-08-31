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Роспотребнадзор по Татарстану рассказал, будут ли контролировать проведение школьных линеек

15:11, 31.08.2020
Роспотребнадзор по Татарстану рассказал, будут ли контролировать проведение школьных линеек
Фото: kzn.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, будут ли контролировать проведение линеек в школах: «Мы целенаправленно ходить на линейки не будем, но наши сотрудники, которые поведут своих деток, — они и посмотрят».

Она высказала уверенность в соблюдении всех необходимых требований безопасности в школах: «Мы уверены, что необходимые требования будут соблюдены, и не думаю, что наше присутствие необходимо».

Напомним, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора рассказала, как прошел День Татарстана с точки зрения эпидемиологической безопасности.

ОбществоОбразование Татарстан
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