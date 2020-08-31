Роспотребнадзор по Татарстану рассказал, будут ли контролировать проведение школьных линеек

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, будут ли контролировать проведение линеек в школах: «Мы целенаправленно ходить на линейки не будем, но наши сотрудники, которые поведут своих деток, — они и посмотрят».



Она высказала уверенность в соблюдении всех необходимых требований безопасности в школах: «Мы уверены, что необходимые требования будут соблюдены, и не думаю, что наше присутствие необходимо».

Напомним, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора рассказала, как прошел День Татарстана с точки зрения эпидемиологической безопасности.

