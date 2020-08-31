«Вызов обществу» буйной мамочки из Челнов обернулся штрафом в 25 тысяч

Суд поставил точку в деле челнинки

Суд признал скандально известную жительницу Набережных Челнов Агину Алтынбаеву виновной в правонарушениях сразу по двум статьям Уголовного кодекса: в вовлечении ребенка в противоправные действия и применении насилия к сотруднику полиции.

Первая статья, напомним, связана с тем, что 10 ноября 2019 года Алтынбаева посадила 6-летнего сына за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля. Более того, видеозапись этого она выложила в социальных сетях. Ролик привлек внимание СМИ — заметки об этом вышли не только в региональных, но и в федеральных изданиях. А вскоре после этого роликом заинтересовались и правоохранительные органы.

10 ноября 2019 года Алтынбаева посадила 6-летнего сына за руль движущегося со скоростью 130 км/ч автомобиля. Скриншот видео

Следующий инцидент произошел 23 ноября (однако огласку получил только в декабре): находясь в отделе полиции в городе Мамадыше, Алтынбаева порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. При этом Алтынбаева также разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы.

Обе статьи предусматривают различные меры наказания — вплоть до реальных сроков (за нападение на представителя власти — до пяти лет). Однако суд посчитал возможным ограничиться штрафом — его сумма составляет 25 тысяч рублей.

Оперативно связаться с Алтынбаевой не удалось. «Реальное время» готово предоставить ей возможность высказать свою позицию.

Как развивался скандал

«Я живу как хочу, ни о чем не жалею — совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», — писала Алтынбаева под видео с ребенком за рулем автомобиля. Впоследствии она рассказала, что сажает ребенка за руль с четырех лет.

На подобные провокационные заявления отреагировали в ГИБДД Татарстана — так, начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал «Реальному времени», что расценивает поступок Алтынбаевой как «сознательный вызов обществу». Кроме того, в ведомстве сообщили, что Алтынбаева уже не первый раз привлекается к ответственности за передачу управления автомобилем ребенку.

За ноябрьский инцидент Алтынбаеву еще в 2019 году оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье КоАП о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, однако уже тогда ситуация привлекла внимание не только МВД, но и республиканского Следкома.

Большим оказался и резонанс в СМИ и соцсетях — Алтынбаева записывала видео в ответ на негативные комментарии пользователей. Была, судя по всему, и положительная обратная связь: челнинка рассказывала, что после инцидента начали приносить еду и одежду для детей.

История Алтынбаевой засветилась в популярном шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. «Многим интересно, куда торопится мальчик. Почему ребенок в шесть лет куда-то едет со скоростью 130 километров в час, куда он торопится? Ответим: в Изумрудный город, чтобы попросить у волшебника Гудвина мозги для матери», — шутил Ургант.

После этого скандал подогревался еще несколькими инцидентами — в том числе и с нападением на сотрудницу полиции в конце ноября. Поссорилась Алтынбаева и с МЧС: в январе она вызвала спасателей, чтобы те поймали паука, который якобы покусал ее детей, осталась недовольна их работой и назвала их «недоделанными ослами». Республиканское МЧС позже отвечало на оскорбления Алтынбаевой.

Кроме того, в марте Алтынбаева побывала на телепередаче у известной ведущей Елены Малышевой — участники программы обсуждали, как выжить в смертельной аварии. Позже Алтынбаева рассказала, что Малышева подарила ей детские автокресла.

Во время задержания Алтынбаева изрезала себе руку — сотруднику ДПС пришлось оказывать ей первую помощь. Скриншот видео

Не обошлось и без нарушений в период всеобщей самоизоляции — и опять в связи с передвижением на авто и сообщениями в соцсетях. Алтынбаева сама опубликовала пост о том, как проехала в город, не предъявив никаких документов, разрешающих передвижение, а 17 апреля ее задержали сотрудники ДПС. Во время задержания женщина изрезала себе руку — сотруднику ДПС пришлось оказывать ей первую помощь.

Александр Артемьев