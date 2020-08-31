Казань готова к началу отопительного сезона

В Казани к началу отопительного сезона готовы 816 из 817 (99,9%) соцобъектов и 5 134 из 5 343 (96%) многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В ходе подготовки к зимнему сезону проведена ревизия, промывка и опрессовка 1,9 тыс. км тепловых сетей, а также проведена замена и реконструкция 37 км трубопроводов.

Полное обеспечение Казани теплом ожидается после завершения регулировки режимов централизованного теплоснабжения, что занимает примерно две недели.

Ранее в Казани прошли публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения до 2034 года.

