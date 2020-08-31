«При миксе гриппа и коронавируса сложно прогнозировать легкое течение заболевания»

Вакцинация с выездом на предприятия

С сентября месяца начинается сезонный подъем заболеваемости. Ситуация осложняется циркуляцией коронавирусной инфекцией нового типа. Сочетание коронавирусной инфекции с гриппом — полностью не изучено, мы не совсем понимаем, как это будет протекать.

В этом году Татарстан намерен увеличить охват вакцинации от гриппа более чем на 300 тысяч человек, до 60% от общего количества населения или 2 млн человек. Резкий рост охвата вызван, разумеется коронавирусной инфекцией, но масштабы кампании расширяли и в предшествующие годы. «Для сравнения, в прошлом году 50,9%, и мы на себе прочувствовали значимость вакцинации: случаи гриппа были, но значительно меньше», — рассказал журналистам главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

В республику уже поступила первая партия вакцины для взрослых и для детей. Вакцинация для взрослых уже развезена — уже сейчас можно прийти в поликлинику и провакцинироваться. Детскую вакцину начнут развозить сегодня.

В республику уже поступила первая партия вакцины для взрослых и для детей. Фото mosmonitor.ru

По словам Лопушова, на сегодня уже провакцинировались 23 тысячи человек — все из числа взрослых. Детей же вакцинировать начнут примерно через неделю — как объяснил Лопушов, до этого в школах будут собирать

В Татарстан поступили российские вакцины «Совигрипп» (применяется для детей и для взрослых) и «Флю-М» (только для взрослых), которые содержат актуальные штаммы гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Эти вакцины применяются уже около 5 лет, поэтому каких-либо нехарактерных побочных эффектов не ожидается.

Процесс вакцинации, разумеется, будут организовывать с учетом действующих «коронавирусных» ограничений: социальное дистанцировние, допуск в поликлинику только в масках, прививочные кабинеты будут разобщены, чтобы заболевшие не сталкивались с теми, кто приходит на вакцинацию. Ожидается, что вакцинацию будут проводить и в субботу, и в воскресенье.

Планируется вакцинация у станций метро, а также выездная вакцинация прививочными бригадами. Раньше такой формат применялся для детей, с прошлого года — для взрослых, сейчас любые предприятия могут обратиться в поликлинику оп месту расположения, и к ним прибудет медицинская бригада. Единственное ограничение — вызов бригады вакцинации доступен, если вакцинировать на предприятии нужно не менее 15 человек.

Планируется вакцинация у станций метро, а также выездная вакцинация прививочными бригадами

Какой будет смесь гриппа и коронавируса?

Заведующий кафедрой детских инфекций КГМУ Владимир Анохин рассказал, что в этом году не оиждается серьезных неприятностей по новым штаммам гриппа. Об этом можно судить, посмотрев на течение сезонных эпидемий заболевания в южном полушарии, где объем заболеваемости происходит раньше, чем в России. «Ожидается смена типа возбудителей вируса гриппа, но сам грипп пока не продемонстрировал каких-то серьезных проблем» — рассказал Анохин.

Однако больше всего вопросов вызывает возможный «микст» гриппа и COVID-19 — как наложатся друг на друга эти два заболевания? И Лопушов, и Анохин признают: пока выводы делать тяжело, данных по теме слишком мало. Но Анохин аккуратно добавляет: ничего хорошего от такой смеси ждать не приходится:

— Если мы зафиксируем такой микст инфекционного процесса, то достаточно сложно будет прогнозировать легкий вариант течения заболевания. Именно с этим связана потребность в массовой вакцинации от гриппа, — предполагает специалист.

Анохин также отмечает: внешне грипп и коронавирус сходны по симптомам — высокая температура, озноб, мышцы, боли в суставах. Но если грипп более быстротечен, всю симптоматику видно в течение первой неделе заболевания, то в случае с коронавирусной инфекцией «самые драматичные» проявления фиксируют ко второй неделе заболевания.

Хотя коронавирус выглядит более угрожающим, Анохин призывает не относиться к гриппу легкомысленно. Фото tatar-inform.ru

«Грипп собирает жатву»

Вакцина от гриппа имеет следующие противопоказания: острые инфекционные заболевания, обострения хронический, аллергические реакции к компонентам вакцины. Перед вакцинацией проходит медосмотр с термометрией.

И в свете первого противопоказания возникает вполне логичный вопрос: а можно ли вакцинироваться, если недавно переболел «ковидом»?

— Все зависит от того, как давно [пациент болел COVI-19]. Если прошел месяц или более — стоит сделать [прививку]. Во-вторых, основная масса людей переносит коронавирусную инфекцию сравнительно нетяжело, и тогда показаний против проведения вакцинации нет, — рассказал Анохин

Хотя коронавирус выглядит более угрожающим, Анохин призывает не относиться к гриппу легкомысленно.

— Грипп собирает жатву. У многих на памяти события 2009-2010, когда погибали молодые люди, погибали женщины. Этот пандемический штамм никуда не делся, надеемся только на то, что у нас сформировался иммунная прослойка от этого заболевания, — сообщил Анохин

При этом, продолжает Анохин, вакцина от гриппа положительно показала себя и в те годы.

— Ни один вакцинированный не умер, погибали только невакцинированные. Да, болеют, могут быть какие-то проблемки, но все остаются живы, завершают это заболевание — добавил специалист

Александр Артемьев