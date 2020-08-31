Новости спорта

12:44 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экс-защитник «Адмирала» Осипов стал игроком «Нефтехимика»

11:31, 31.08.2020
Экс-защитник «Адмирала» Осипов стал игроком «Нефтехимика»
Фото: hcadmiral.ru

Бывший защитник «Ак Барса» и «Спартака» Александр Осипов стал полноценным игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба нижнекамцев.

Хоккеист подписал с клубом однолетний контракт. Ранее он находился в команде Вячеслава Буцаева на основе просмотрового соглашения, рассчитанного на месяц.

В минувшем сезоне Осипов выступал за владивостокский «Адмирал». Также в его послужном списке выступления за московский «Спартак», петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и ряд других ведущих клубов КХЛ.

Подробнее о трансферной работе «Нефтехимика» нынешним летом можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем