Экс-защитник «Адмирала» Осипов стал игроком «Нефтехимика»

Бывший защитник «Ак Барса» и «Спартака» Александр Осипов стал полноценным игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба нижнекамцев.

Хоккеист подписал с клубом однолетний контракт. Ранее он находился в команде Вячеслава Буцаева на основе просмотрового соглашения, рассчитанного на месяц.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Александром Осиповым (24.03.1989, 186/95, хват правый).



Ранее игрок обороны находился в нашей команде на пробном контракте.



Желаем Александру успешного сезона в составе «Нефтехимика»! pic.twitter.com/vBsgkjEZUL — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) August 31, 2020

В минувшем сезоне Осипов выступал за владивостокский «Адмирал». Также в его послужном списке выступления за московский «Спартак», петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и ряд других ведущих клубов КХЛ.

Подробнее о трансферной работе «Нефтехимика» нынешним летом можно почитать в материале «Реального времени».