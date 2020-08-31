Ловчев: «14 миллионов за Миранчука — это мало»

Бывший защитник московского «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Сумма трансфера, по некоторым данным, составила около 14 миллионов евро.



«14 миллионов платят за нашего лучшего игрока — это мало. Я полностью на стороне того, что сказал Семин. Ну доиграй Миранчук за «Локомотив» в Лиге чемпионов, где зарабатываются деньги, а потом зимой уезжай.

Вот так тогда ценится наш футбол — 14 миллионов евро за лучшего нашего игрока. Вот и вся история», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Миранчук должен стоить не меньше 30 миллионов евро.