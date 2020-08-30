«Локомотив» объявил о переходе Миранчука в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту», сообщается на официальном сайте московской команды.

«Стороны достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование», — говорится в заявлении клуба.

По некоторым данным из СМИ, сумма трансфера может составить около 14 млн евро.

Миранчук воспитанник «Локомотива». Футболист провел за команду семь сезонов, сыграв 228 матчей и отметившись 43 голами и 45 голевыми передачами.

Ранее Миранчук не попал в список приглашенных в сборную России по футболу на матчи с Сербией и Венгрией из-за травмы.