Казанца оштрафовали за сдачу на металлолом чужого «Опеля»

Фото: "Реальное время"

Вахитовский райсуд Казани рассмотрел дело 21-летнего Ришата Шарапова о краже чужой иномарки с помощью эвакуатора.



Подсудимый полностью признал вину и просил суд о прекращении его дела с назначением штрафа, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района Казани.

Преступление было совершено в июле этого года на улице Назарбаева. Шарапов давно приметил запаркованный во дворе старенький «Опель Кадетт», одолжил у знакомого эвакуатор и, забрав машину, сдал ее на металлолом.

Полиция раскрыла преступление по горячим следам. Шарапов повинился и возместил ущерб хозяину «Опеля», оцененный в 20 тысяч рублей.

Ранее он не был судим, так что суд счел возможным прекратить производство по делу и обязать сознавшегося в краже выплатить судебный штраф в 10 тысяч рублей.