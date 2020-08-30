Поздравительные открытки и тюки сена: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 30 августа

Фото: фото @margafarov

Сегодня инстаграмы глав районов Татарстана полны поздравлений с Днем республики и 100-летием ТАССР. Например, глава Арского района Ильшат Нуриев записал целое видеообращение:

«Цвети, родная Бугульма! Процветай, любимый Татарстан! Бәйрәм белән!», — обратился с поздравлениями в своем Instagram глава Бугульминского района Линар Закиров. Он также опубликовал праздничное видео.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин посетил сегодня соревнования в рамках Всероссийского турнира ночной хоккейной лиги 40+ в ледовом дворце «Биектау». Впрочем, мероприятие тоже посвящено праздничной дате — 100-летию образования ТАССР.

Очень оригинального подошел к поздравлению Татарстана и его жителей с вековым юбилеем глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он разместил фотографию тюков сена, на которых красно-зелеными буквами написано «ТАССР» и нарисована праздничная символика.

Сергей Димитриев, глава Кукморского района, поздравил родную республику и ее жителей, опубликовав открытку со скромной подписью «С праздником!». Также он записал поздравительное видеообращение.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов поделился фотографиями с акцией по раздаче на Нижнем озере Лениногорска татарстанского триколора. Ее провело Управление по делам молодежи, спорту и туризму.