В Зеленодольске открылась первая очередь исторического квартала «Полукамушки»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня в Зеленодольске прошло торжественное открытие первой очереди исторического квартала «Полукамушки». Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

В мероприятии приняли участие глава района Михаил Афанасьев и заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.

«Безусловно, городские власти будут думать над тем, чтобы реконструировать остальные 18 домов, нужен инвестор, поиски идут. А сегодня я поздравлю всех, кто зайдет в свои квартиры, которые сейчас и не узнать. Уверен, что здесь будут царить только счастье и доброта», — поздравил жителей микрорайона с новосельем Афанасьев.

В «Полукамушки» входят восемь домов, где будут проживать 123 человека.

«То, что было раньше и что стало сейчас, — это качественно новый уровень. Поздравлю вас с таким замечательным событием и с Днем Республики Татарстан!» — поздравил Камалтынов.

Напомним, что Михаил Афанасьев поручил завершить ремонт «Полукамушков» ко Дню республики. В последнее время там часто возникали пожары.





